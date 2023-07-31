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Володин сообщил Путину о введении Западом свыше 16 тыс. санкций против России
На встрече с Президентом РФ Владимиром Путиным спикер Госдумы Вячеслав Володин подвел итоги весенней сессии 2023 года в нижней палате парламента. По его словам, она была одной из самых сложных, ведь против России было введено более 16 тыс. санкций.
«Здесь, конечно, было непросто в связи с тем, что более 16 тысяч санкций объявлено нашей стране. За весь этот период принято 192 закона, вместе с Правительством принято более 300 мер поддержки граждан, предприятий, регионов. Все это делалось во исполнение поручений Президента, и надо сказать сегодня, что мы видим, насколько это эффективно», — приводит слова Председателя Госдумы пресс-служба Кремля.
Володин отметил, что внешние вызовы, с которыми приходится сталкиваться России, беспрецедентны, но сформированная Путиным политическая система и экономическая модель на деле показала свою устойчивость.
«Мы сегодня можем уже с уверенностью говорить, потому что за это время пройдено многое, и сталкивались с различными вызовами. Но совершенно очевидно: весь депутатский корпус, независимо от политических мировоззрений, все объединились вокруг страны», — подчеркнул он.
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