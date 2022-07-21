Путин обсудил ситуацию на мировом нефтяном рынке с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом. Стороны оценили развитие сотрудничества государств, а также обменялись мнениями о ситуации на мировом нефтяном рынке, сообщает пресс-служба Кремля.

«С обеих сторон дана позитивная оценка достигнутого уровня дружественных отношений между Россией и Саудовской Аравией. Обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества с акцентом на расширение взаимовыгодных торгово-экономических связей», — говорится в сообщении.

Стороны подчеркнули важность дальнейшей координации в рамках «ОПЕК+», а также отметили, что страны — участницы сделки последовательно выполняют взятые обязательства и сохраняют баланс и стабильность на мировом рынке энергоносителей.

Кроме того, собеседники оценили ситуацию вокруг Сирии с учетом прошедшей трехсторонней встречи в Тегеране. Напомним, ее участниками, помимо российского лидера, стали президенты Ирана и Турции. Итогом переговоров стало совместное заявление.