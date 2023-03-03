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Политика 3 марта 2023 16:23

Путин обсуждает с Совбезом антитеррористическую защищенность объектов

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Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в закрытом режиме. Открывая совещание, он предложил обсудить меры антитеррористической защищенности объектов в ведении правоохранительных органов, сообщает РИА Новости.

«У нас с вами сегодня один, но очень важный вопрос: о мерах по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов. Докладчик – министр внутренних дел», – сказал глава государства.

Напомним, накануне в Брянской области стало известно об атаке диверсантов, проникших с территории Украины, в результате которой погибли два человека и был ранен 10-летний мальчик. Путин назвал атаку терактом, обвинив в нем украинских неонацистов. Он также подчеркнул, что необходимо держать под особым контролем участок российско-украинской границы.

#Владимир Путин #политика
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