Путин обсуждает с Совбезом антитеррористическую защищенность объектов

Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит оперативное совещание с постоянными членами Совбеза в закрытом режиме. Открывая совещание, он предложил обсудить меры антитеррористической защищенности объектов в ведении правоохранительных органов, сообщает РИА Новости.

«У нас с вами сегодня один, но очень важный вопрос: о мерах по антитеррористической защищенности объектов, находящихся в ведении правоохранительных органов. Докладчик – министр внутренних дел», – сказал глава государства.

Напомним, накануне в Брянской области стало известно об атаке диверсантов, проникших с территории Украины, в результате которой погибли два человека и был ранен 10-летний мальчик. Путин назвал атаку терактом, обвинив в нем украинских неонацистов. Он также подчеркнул, что необходимо держать под особым контролем участок российско-украинской границы.