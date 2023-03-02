Путин назвал случившееся в Брянской области терактом

Нападение украинской ДРГ на Брянскую область — это теракт. Об этом заявил сегодня Президент России Владимир Путин во время телемоста с Пятигорском. Отрывком из выступления главы государства поделился журналист Павел Зарубин.

«Очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети. <...> открыли огонь. Вот именно такие люди и ставят перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, традиций, языка», — подчеркнул Путин.

Напомним, что сегодня на территорию Брянской области проникла ДРГ с Украины. Диверсанты обстреляли автомобиль. В результате нападения погиб как минимум один человек. Кроме того, ранен 10-летний ребенок. В данный момент сотрудники ФСБ продолжают операцию по уничтожению проникших на территорию региона вооруженных украинских националистов.