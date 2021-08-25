Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию в Афганистане

Президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с Председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином. Стороны обсудили ситуацию в Афганистане и выразили обоюдный настрой на борьбу с терроризмом и наркотрафиком, сообщает пресс-служба Кремля.

В связи с этим лидеры России и Китая планируют максимально задействовать потенциал Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Путин и Си Цзиньпин также договорились о плотной координации действий между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

В связи с приближающейся 76-й годовщиной окончания Второй мировой войны политики отметили необходимость сохранения памяти о событиях тех лет и совместной борьбе с попытками фальсификации истории.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Владимир Путин предложил объявить 2023 год в России Годом педагога.