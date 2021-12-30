Путин обсудил с руководителем Палестины вопросы ближневосточного урегулирования

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим палестинским коллегой Махмудом Аббасом обменялся мнениями по вопросу стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба московского Кремля.

Главы государств продолжили обсуждать темы, которые были затронуты во время личной встречи в Сочи 23 ноября. В том числе они затронули и проблематику двустороннего взаимодействия.

Стороны признали необходимость возобновления конструктивных палестино-израильских переговоров под эгидой «квартета» международных посредников.

Во время разговора Путин и Аббас также поздравили друг друга с наступающими новогодними праздниками.