Путин обсудил с руководителем Палестины вопросы ближневосточного урегулирования
Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора со своим палестинским коллегой Махмудом Аббасом обменялся мнениями по вопросу стабилизации ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба московского Кремля.
Главы государств продолжили обсуждать темы, которые были затронуты во время личной встречи в Сочи 23 ноября. В том числе они затронули и проблематику двустороннего взаимодействия.
Стороны признали необходимость возобновления конструктивных палестино-израильских переговоров под эгидой «квартета» международных посредников.
Во время разговора Путин и Аббас также поздравили друг друга с наступающими новогодними праздниками.