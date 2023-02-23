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Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе и Лачинском коридоре
Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Карабахе и Лачинском коридоре.
По информации пресс-службы Кремля, разговор состоялся по инициативе армянской стороны. Пашинян рассказал Путину о своей встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля, а также о других контактах с зарубежными партнёрами.
Стороны обсудили «вопросы практической реализации комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе», а также затронули текущую ситуацию на армяно-азербайджанской границе, условившись продолжить контакты.
По сведениям армянской стороны, собеседники «коснулись гуманитарного, экологического и энергетического кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора».
«Премьер-министр [Армении] подчеркнул факт решения Международного суда ООН относительно разблокирования Азербайджаном Лачинского коридора», — уточняет пресс-служба Пашиняна.
Ранее сегодня стало известно, что лидер Нагорного Карабаха (Президент непризнанной Республики Арцах) Араик Арутюнян уволил с поста Государственного министра (главы Правительства) предпринимателя Рубена Варданяна.
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