Путин обсудил с Пашиняном ситуацию в Карабахе и Лачинском коридоре

Президент России Владимир Путин и Премьер-министр Армении Никол Пашинян провели телефонные переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию в Карабахе и Лачинском коридоре.

По информации пресс-службы Кремля, разговор состоялся по инициативе армянской стороны. Пашинян рассказал Путину о своей встрече с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым на полях Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля, а также о других контактах с зарубежными партнёрами.

Стороны обсудили «вопросы практической реализации комплекса трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана в целях обеспечения стабильности и безопасности в регионе», а также затронули текущую ситуацию на армяно-азербайджанской границе, условившись продолжить контакты.

По сведениям армянской стороны, собеседники «коснулись гуманитарного, экологического и энергетического кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора».

«Премьер-министр [Армении] подчеркнул факт решения Международного суда ООН относительно разблокирования Азербайджаном Лачинского коридора», — уточняет пресс-служба Пашиняна.

Лачинский коридор представляет собой единственную дорогу, соединяющую Армению и Нагорный Карабах. С 12 декабря прошлого года он заблокирован азербайджанскими общественниками, называющими себя экоактивистами.

Ранее сегодня стало известно, что лидер Нагорного Карабаха (Президент непризнанной Республики Арцах) Араик Арутюнян уволил с поста Государственного министра (главы Правительства) предпринимателя Рубена Варданяна.