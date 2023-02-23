Варданян уволен с поста Госминистра Нагорного Карабаха

Лидер Нагорного Карабаха (Президент непризнанной Республики Арцах) Араик Арутюнян уволил с поста Государственного министра (главы Правительства) предпринимателя Рубена Варданяна.

«На заседании Правительства Президент Арутюнян <...> обнародовал указ об освобождении Рубена Варданяна от должности Государственного министра», — сказано в заявлении пресс-службы лидера Нагорного Карабаха.

При этом отмечается, что Арутюнян «высоко оценил усилия Варданяна как по повышению международной осведомленности об Арцахе, так и по решению многих внутренних проблем во время блокады».

Новым Государственным министром лидер непризнанной республики предложил назначить Генерального прокурора Гургена Нерсисяну, «учитывая его профессиональные и человеческие качества».

Миллиардер Рубен Варданян в сентябре прошлого, 2022 года отказался от российского гражданства и уехал в Нагорный Карабах. С 4 ноября он занимал пост Государственного министра непризнанной республики.