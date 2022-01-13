Путин обсудил с Мирзиёевым ситуацию в Казахстане

Президент России Владимир Путин сегодня по телефону обсудил события в Казахстане со своим узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым.

Стороны отметили последовательность действий казахстанского руководства и своевременность предоставления помощи по линии ОДКБ, которые позволили стабилизировать ситуацию в стране.

Путин и Мирзиёев также обсудили ряд вопросов двусторонней повестки и процесс реализации договоренностей, которые были достигнуты во время визита Президента Узбекистана в Россию в ноябре прошлого года, отмечает пресс-служба московского Кремля.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», на ноябрьской встрече Владимир Путин констатировал, что Узбекистан — не только ближайший сосед и союзник России. «Это крупная региональная страна, с которой нас связывает очень многое — и исторически, и сегодня», — сказал тогда российский лидер.