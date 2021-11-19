Путин: Узбекистан не только ближайший сосед России, но и ее союзник

Президент России Владимир Путин провел встречу с узбекистанским лидером Шавкатом Мирзиёевым, передает пресс-служба Кремля.

«Узбекистан не просто наш ближайший сосед, но и союзник — мы так именно и относимся к Узбекистану. Это крупная региональная страна, с которой нас связывает очень многое — и исторически, и сегодня», — сказал российский лидер.

Он также отметил, что на сегодняшний день 18% всего товарооборота Узбекистана приходится на Россию и, несмотря на пандемию, его показатели достаточно высоки.

По словам главы государства, российские капиталовложения в различные проекты дружественной республики составляют более 10 млрд долларов.

«Есть интересные проекты, и текущая работа — и в региональном формате, и в общегосударственном — идёт по всем направлениям. Это касается и экономики, и гуманитарных связей, и транспортной инфраструктуры», — рассказал Путин.

Президент РФ выразил уверенность, что сотрудничество между двумя государствами будет способствовать росту возможностей Узбекистана и благосостояния узбекистанского народа.