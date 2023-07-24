Путин обсудил с Мирзиëевым развитие отношений России и Узбекистана

Президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиëев обсудили развитие стратегического партнерства между двумя странами. В ходе телефонного разговора российский лидер поздравил узбекистанского коллегу с днем рождения, сообщает пресс-служба Кремля.

Главы государств также подтвердили взаимный настрой на дальнейшее динамичное развитие российско-узбекистанских отношений.

Ранее Путин в поздравительном адресе отметил высокий авторитет Мирзиëева для граждан Узбекистана и его неоценимый вклад в развитие республики.