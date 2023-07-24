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Путин поздравил Президента Узбекистана с днем рождения, отметив его высокий авторитет
Президент РФ Владимир Путин поздравил своего коллегу из Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения. Он заявил, что узбекистанский лидер пользуется высоким авторитетом у граждан страны и вносит неоценимый вклад в ее развитие.
«Под Вашим руководством страна уверенно продвигается по пути экономического и социального развития, эффективно защищает свои интересы на мировой арене. Вы вносите большой личный вклад в упрочение стратегического партнерства и союзничества между нашими странами, плодотворного двустороннего сотрудничества в различных областях», — цитирует поздравительную телеграмму пресс-служба Кремля.
Путин в поздравительном адресе также заметил, что высоко ценит добрые и товарищеские отношения с Президентом Узбекистана, и выразил готовность и дальше совместно работать над актуальными вопросами двусторонней, региональной и международной повестки дня.
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