Путин обсудил с Макроном и Шольцем ситуацию на Украине

Президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Олаф Шольц провели телефонный разговор, посвященный текущей ситуации вокруг Украины. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Продолжили обсуждать тему Украины», – сказал представитель Кремля.

Напомним, утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили действия России и начали ужесточать санкции против нее.