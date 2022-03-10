news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
10 марта 2022  14:50

Путин обсудил с Макроном и Шольцем ситуацию на Украине

news_top_970_100

Президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон, а также канцлер ФРГ Олаф Шольц провели телефонный разговор, посвященный текущей ситуации вокруг Украины. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Продолжили обсуждать тему Украины», – сказал представитель Кремля.

Напомним, утром 24 февраля Президент РФ Владимир Путин в видеообращении к гражданам страны объявил о начале специальной военной операции на Украине. Страны Запада осудили действия России и начали ужесточать санкции против нее.

 

#Владимир Путин #Эммануэль Макрон #Олаф Шольц
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное