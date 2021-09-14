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14 сентября 2021  13:46

Путин обсудил с Лукашенко итоги совместных учений «Запад-2021»

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Итоги совместных стратегических учений вооруженных сил России и Беларуси «Запад-2021» обсудили сегодня в ходе телефонного разговора лидеры двух стран — Владимир Путин и Александр Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.

Стороны также затронули тему развития ситуации в Афганистане. 

Телефонный разговор стал продолжением состоявшихся в Москве 9 сентября российско-белорусских переговоров, по итогам которых было подписано 28 интеграционных программ.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», основной этап совместных стратегических учений вооруженных сил РФ и Беларуси «Запад-2021» прошел вчера на полигоне в Мулино Нижегородской области. За ходом учений наблюдал Президент России.

#учения #владимир путин #александр лукашенко #телефонный разговор
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