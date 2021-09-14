Путин обсудил с Лукашенко итоги совместных учений «Запад-2021»

Итоги совместных стратегических учений вооруженных сил России и Беларуси «Запад-2021» обсудили сегодня в ходе телефонного разговора лидеры двух стран — Владимир Путин и Александр Лукашенко. Об этом сообщает ТАСС.

Стороны также затронули тему развития ситуации в Афганистане.

Телефонный разговор стал продолжением состоявшихся в Москве 9 сентября российско-белорусских переговоров, по итогам которых было подписано 28 интеграционных программ.

Как ранее сообщало ИА «Татар-информ», основной этап совместных стратегических учений вооруженных сил РФ и Беларуси «Запад-2021» прошел вчера на полигоне в Мулино Нижегородской области. За ходом учений наблюдал Президент России.