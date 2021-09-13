Путин в Мулино наблюдал за ходом военных учений «Запад-2021»

Президент России Владимир Путин сегодня присутствовал на полигоне Мулино в Нижегородской области, где проходят совместные стратегические учения вооруженных сил РФ и Беларуси «Запад-2021». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

В ходе учений российские военные совместно с воинскими контингентами ряда стран отрабатывают совместные действия по отражению наступления противника, ведению маневренной обороны. В учениях принимают участие Вооруженные силы Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии.

Учения проводятся один раз в два года. В этом году они проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах. В учениях «Запад-2021» в общей сложности принимают участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники.