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Ру Тат
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13 сентября 2021  18:22

Путин в Мулино наблюдал за ходом военных учений «Запад-2021»

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Президент России Владимир Путин сегодня присутствовал на полигоне Мулино в Нижегородской области, где проходят совместные стратегические учения вооруженных сил РФ и Беларуси «Запад-2021». Об этом сообщает пресс-служба Кремля. 

В ходе учений российские военные совместно с воинскими контингентами ряда стран отрабатывают совместные действия по отражению наступления противника, ведению маневренной обороны. В учениях принимают участие Вооруженные силы Армении, Беларуси, Индии, Казахстана, Кыргызстана и Монголии.

Учения проводятся один раз в два года. В этом году они проходят с 10 по 16 сентября на девяти полигонах. В учениях «Запад-2021» в общей сложности принимают участие до 200 тысяч человек личного состава, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники.

#военные учения #владимир путин #Нижегородская область
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