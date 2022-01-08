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Политика
8 января 2022  14:25

Путин обсудил с Лукашенко и Пашиняном ситуацию с беспорядками в Казахстане

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Президенты России и Беларуси Владимир Путин провел телефонные разговоры с главой Белоруссии Александром Лукашенко и с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, в ходе которых обсуждалась напряженная ситуация с беспорядками в Казахстане, рассказала РИА Новости пресс-служба Кремля.

«В ходе телефонных разговоров президента РФ Владимира Путина с президентом Республики Белоруссия Александром Лукашенко и с премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном обсуждена текущая ситуация в Казахстане, которая имеет тенденцию к успокоению и нормализации», — отметили в кремлевской пресс-службе.

Ранее Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер поддержал предложение казахстанского лидера провести внеочередную видеоконференцию лидеров стран ОДКБ под председательством Армении.

 

#Владимир Путин #никол пашинян #Александр Лукашенко
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