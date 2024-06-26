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Путин обсудил с и. о. Президента Ирана сотрудничество во всех ключевых областях
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с исполняющим обязанности Президента Ирана Мохаммадом Мохбером. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Обсуждены вопросы дальнейшего взаимовыгодного двустороннего сотрудничества во всех ключевых областях», — отмечается в сообщении.
При этом обе стороны высказали заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества, включая в том числе и реализацию перспективных совместных проектов в сферах энергетики и транспорта.
Особое удовлетворение собеседники выразили успешно продвигающимся взаимодействием в сфере энергетики и реализации масштабных инфраструктурных проектов.
Путин также пожелал народу Ирана успешного проведения предстоящих президентских выборов, выразив уверенность, что дружественные отношения двух стран и далее будут развиваться по нарастающей.
До этого Президент РФ разговаривал с и. о. Президента Ирана 13 июня и 20 мая.
Внеочередные выборы Президента ИРИ, назначенные после гибели Сейеда Эбрахима Раиси, состоятся 28 июня. Второй тур при необходимости пройдет 5 июля.
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