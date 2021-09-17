Путин обсудил с главой Финляндии договоренности по Афганистану

Президент РФ Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил с главой Финляндии Саули Ниинистё договоренности по афганскому досье, достигнутые на состоявшихся сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и заседании Совета глав государств – членов ШОС, сообщает пресс-служба Кремля.

Финская сторона также подтвердила свою заинтересованность в развитии диалога в организации Арктического совета под председательством России.

Ниинистё также акцентировал внимание на важности реализации инициативы созыва в городе Хельсинки саммита по случаю 50-летия проведения Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе, которое состоится в 2025 году.

Путин поддержал эту идею, так как она способствует возрождению «духа Хельсинки».

Главы государств условились о дальнейших контактах на различных уровнях.

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что Путин принял участие в саммите ШОС в режиме онлайн-конференции.