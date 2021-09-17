Путин принимает участие в заседании членов Шанхайской организации сотрудничества

Президент РФ Владимир Путин в режиме онлайн-конференции участвует в заседании Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое проходит в Душанбе под председательством Президента Таджикистан Эмомали Рахмона, сообщает пресс-служба Кремля.

На встречу прибыли Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, глава Киргизии Садыр Жапаров, Премьер-министр Пакистана Имран-Хан и Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Также во встрече в режиме видеоконференции участвуют Премьер-министр Индии Нарендра Моди и Председатель КНР Си Цзиньпин.

Помимо глав государств – членов ШОС, на заседание были приглашены Президент Беларуси Александр Лукашенко, иранский лидер Сейед Эбрахим Раиси, Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух и глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов.

Шанхайская организация сотрудничества была основана 15 июня 2001 года. Членами объединения стали все участники «Шанхайской пятерки», возникшей после подписания соглашений между Казахстаном, Киргизией, Китаем, Россией и Таджикистаном об укреплении доверия в области военной области и о взаимном сокращении вооруженных сил на границах. В 2017 году Индия и Пакистан также стали полноправными членами организации.