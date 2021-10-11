Путин обсудил с членами Совета безопасности РФ предстоящий саммит СНГ

Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ предложил обсудить взаимодействие на постсоветском пространстве в преддверии саммита СНГ, передает РИА Новости.

«У нас 15 октября состоится саммит СНГ, в этой связи хотел бы с вами поговорить и посоветоваться по некоторым аспектам нашего взаимодействия с партнерами, друзьями, союзниками на постсоветском пространстве, с государствами Содружества независимых государств», — сказал российский лидер.

Саммит СНГ пройдет в Минске. Белорусский лидер Александр Лукашенко ранее заявлял, что Путин планирует лично посетить мероприятие.

4 октября пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков отметил, что глава государства пока не принял окончательного решения о том, в каком формате он будет принимать участие в саммите.