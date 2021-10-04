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4 октября 2021  16:24

Песков: Путин пока не принял решение об участии в конференции ООН

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Президент РФ Владимир Путин пока не решил, будет ли он участвовать в конференции ООН по изменению климата, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

 «Пока нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, принял ли российский лидер решение присоединиться к участию в мероприятии.

26-я конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата пройдет в крупнейшем шотландском городе Глазго с 1 по 12 ноября 2021 года.

#Россия #оон #Владимир Путин #дмитрий песков
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