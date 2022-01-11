Путин обсудил с членами Совбеза организацию работы в приграничных районах России

Президент РФ Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности обсудил вопросы организации работы в приграничных районах России, сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, глава государства предложил уделить внимание проблемам безопасности и инфраструктуры.

Он также попросил своего помощника, экс-министра экономического развития в Правительстве России Максима Орешкина доложить о ситуации в социально-экономической сфере.

Участие в видеоконференции также приняли Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин, Глава Совфеда Валентина Матвиенко, Спикер Госдумы Вячеслав Володин, Заместитель Председателя Совбеза Дмитрий Медведев, Секретарь Совбеза Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, МИД РФ Сергей Лавров, Министр обороны Сергей Шойгу, директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и специальный представитель Президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщал, что на этой неделе Путин проведет совещания с Совбезом и Кабмином.