Путин обсудил с Алиевым ситуацию вокруг Нагорного Карабаха

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым ситуацию вокруг Нагорного Карабаха и ряд других вопросов.

«Продолжено обсуждение ситуации вокруг Нагорного Карабаха с акцентом на решение практических задач по обеспечению безопасности и стабильности в регионе в полном соответствии с буквой и духом трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года и от 11 января 2021 года», — сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонных переговоров.

Кроме того, стороны уделили внимание недавнему инциденту на границе Армении и Азербайджана. Оба лидера продекларировали «общий настрой на то, чтобы урегулирование велось исключительно политико-дипломатическими методами».

«Российская сторона продолжит посреднические усилия и оказание консультативного содействия, направленного на достижение между Азербайджаном и Арменией договоренности о запуске процесса делимитации и демаркации государственной границы», — также отмечается в сообщении.

После прошлогоднего конфликта, когда Азербайджан вернул под свой контроль семь прилегающих к Нагорному Карабаху районов, Сюникская и Гегаркуникская области Армении превратились в пограничные. 12 мая армянское Минобороны обвинило азербайджанскую сторону в попытках занять не принадлежащую ей территорию. Позднее и. о. Премьер-министра Никол Пашинян провел переговоры с Владимиром Путиным, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

Помимо карабахского вопроса, Путин и Алиев сегодня также обменялись мнениями по ключевым вопросам двусторонней повестки дня. Лидер Азербайджана «высказал искреннюю признательность за осуществляемые поставки российских вакцин». Политики выразили обоюдную заинтересованность в углублении сотрудничества на всех направлениях.