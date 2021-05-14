Путин и Пашинян обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с и. о. Премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Стороны обсудили обстановку в Нагорном Карабахе, акцентировав внимание на необходимости соблюдения режима прекращения огня.

«В ходе обмена мнениями по поводу недавнего инцидента на армяно-азербайджанской границе Владимир Путин акцентировал необходимость строгого выполнения всех положений заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января 2021 года, прежде всего в части неукоснительного соблюдения режима прекращения огня», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Кроме того, Путин подтвердил настрой на продолжение активных посреднических усилий, а также поддержание плотных контактов с Ереваном и Баку для обеспечения стабильности в регионе. Пашинян, в свою очередь, поблагодарил Президента РФ, подчеркнул важность конструктивного диалога и взаимодействия для того, чтобы все вопросы и проблемы были решены мирным путем.

Обсуждалось и возобновление экономических и транспортно-логистических связей на Южном Кавказе. В завершение Президент РФ и и. о. премьера Армении договорились о дальнейших контактах на различных уровнях.