Путин обсудил с Алиевым подготовку мирного договора между Азербайджаном и Арменией

Президент РФ Владимир Путин после беседы с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном провел телефонные переговоры с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

В частности, стороны обсудили итоги состоявшихся 6 апреля в Брюсселе переговоров лидеров Армении и Азербайджана. Была подчеркнута необходимость реализации в полном объеме договоренностей по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

«Затронуты вопросы запуска работы по делимитации азербайджанско-армянской границы и по подготовке мирного договора между Азербайджаном и Арменией», — подчеркивается в сообщении.

Кроме того, зашла речь об активизации деятельности трехсторонней Рабочей группы по развитию экономических и транспортных связей в регионе.

Путин и Алиев также подтвердили обоюдный настрой на продолжение плотного взаимодействия по актуальной повестке дня двусторонних отношений.