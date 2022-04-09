Путин обсудил с Пашиняном подготовку его визита в Россию и ситуацию вокруг Карабаха

Президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Беседа состоялась по инициативе армянской стороны, сообщает пресс-служба Кремля.

«Обсуждены актуальные вопросы двусторонней повестки дня, включая подготовку к предстоящему визиту Премьер-министра Армении в Россию», — отмечается в сообщении.

Помимо прочего, Никол Пашинян рассказал о состоявшихся 6 апреля в Брюсселе переговорах с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. В связи с этим собеседники подтвердили важность последовательной реализации трехсторонних договоренностей лидеров Армении, Азербайджана и России по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года.

Соглашения предусматривают в том числе создание Комиссии по делимитации армяно-азербайджанской границы и запуск проектов по восстановлению экономических и транспортных связей.

Кроме того, оказалась затронута тема выработки мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Путин и Пашинян также договорились продолжить активные российско-армянские контакты на различных уровнях.