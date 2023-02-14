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Путин обсудил с Алиевым безопасность на армяно-азербайджанской границе
Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
«Рассмотрена текущая ситуация в регионе Южного Кавказа. Отмечена важность последовательных шагов в целях обеспечения стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе», — подчеркивается в сообщении.
В этом контексте стороны подтвердили настрой на выполнение «всего комплекса соответствующих договоренностей России, Азербайджана и Армении на высшем уровне».
Президенты также обсудили перспективы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества двух стран, включая реализацию совместных проектов в сферах энергетики и транспорта, и условились о продолжении контактов.
Ранее сегодня Ильхам Алиев принял специального представителя Министерства иностранных дел РФ по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игоря Ховаева.
До этого, 31 января, Владимир Путин провел телефонный разговор с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они затронули ситуацию в Лачинском коридоре (это единственная дорога, соединяющая Армению и Нагорный Карабах). Разблокировать коридор еще 17 января призывал глава МИД России Сергей Лавров.
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