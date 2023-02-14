Путин обсудил с Алиевым безопасность на армяно-азербайджанской границе

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Рассмотрена текущая ситуация в регионе Южного Кавказа. Отмечена важность последовательных шагов в целях обеспечения стабильности и безопасности на азербайджано-армянской границе», — подчеркивается в сообщении.

В этом контексте стороны подтвердили настрой на выполнение «всего комплекса соответствующих договоренностей России, Азербайджана и Армении на высшем уровне».

Президенты также обсудили перспективы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества двух стран, включая реализацию совместных проектов в сферах энергетики и транспорта, и условились о продолжении контактов.

Ранее сегодня Ильхам Алиев принял специального представителя Министерства иностранных дел РФ по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игоря Ховаева.

До этого, 31 января, Владимир Путин провел телефонный разговор с Премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Они затронули ситуацию в Лачинском коридоре (это единственная дорога, соединяющая Армению и Нагорный Карабах). Разблокировать коридор еще 17 января призывал глава МИД России Сергей Лавров.