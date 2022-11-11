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Ру Тат
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Официальная хроника
11 ноября 2022  13:58

Путин обсудил поставки удобрений и продуктов в страны Африки с Президентом ЦАР

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с коллегой из Центральноафриканской республики Фостеном Арканжем Туадерой. Лидеры государств обсудили сотрудничество государств, в том числе в рамках «продуктовой сделки», сообщает пресс-служба Кремля.

«Выражен обоюдный настрой на активизацию двустороннего сотрудничества в политической и торгово-экономической областях, включая топливно-энергетический сектор», — говорится в сообщении.

Кроме того, Владимир Путин подтвердил готовность России помочь странам африканского континента сельхозпродукцией и удобрениями. Стороны условились о продолжении контактов для укрепления суверенитета, безопасности и стабильности ЦАР. Туадера поблагодарил российского коллегу за содействие, оказываемое его стране, и подтвердил, что планирует принять участие в саммите РФ — Африка, который состоится летом следующего года в Санкт-Петербурге.

Напомним, ранее Владимир Путин отметил, что Россия готова бесплатно поставлять продовольствие в нуждающиеся страны.

#Владимир Путин #телефонный разговор #продовольствие
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