Путин: РФ готова бесплатно передать продовольствие нуждающимся странам

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с индонезийским коллегой Джоко Видодо. Стороны обсудили предстоящий саммит «Группы двадцати» на Бали и вопросы «зерновой сделки» с Турцией и Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства высоко оценил работу Индонезии по подготовке к саммиту. По его мнению, Видодо продвигает объединительную и деполитизированную повестку G20.

«В контексте обеспечения глобальной продовольственной безопасности Владимир Путин изложил принципиальные российские подходы по реализации стамбульских пакетных договоренностей, касающихся вывоза украинского зерна из черноморских портов и разблокирования экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки», — говорится в сообщении Кремля.

Российский Президент рассказал о ситуации, сложившейся после украинской диверсии против инфраструктуры и кораблей Черноморского флота, и возобновлении сделки после получения необходимых гарантий. Путин подчеркнул, что Россия готова предоставить значительные объемы зерновых нуждающимся странам в качестве гуманитарной помощи. Видодо поддержал такой подход.