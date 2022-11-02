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Официальная хроника
2 ноября 2022  15:50

Путин: РФ готова бесплатно передать продовольствие нуждающимся странам

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Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с индонезийским коллегой Джоко Видодо. Стороны обсудили предстоящий саммит «Группы двадцати» на Бали и вопросы «зерновой сделки» с Турцией и Украиной. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства высоко оценил работу Индонезии по подготовке к саммиту. По его мнению, Видодо продвигает объединительную и деполитизированную повестку G20.

«В контексте обеспечения глобальной продовольственной безопасности Владимир Путин изложил принципиальные российские подходы по реализации стамбульских пакетных договоренностей, касающихся вывоза украинского зерна из черноморских портов и разблокирования экспорта российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки», — говорится в сообщении Кремля.

Российский Президент рассказал о ситуации, сложившейся после украинской диверсии против инфраструктуры и кораблей Черноморского флота, и возобновлении сделки после получения необходимых гарантий. Путин подчеркнул, что Россия готова предоставить значительные объемы зерновых нуждающимся странам в качестве гуманитарной помощи. Видодо поддержал такой подход.

#Владимир Путин #зерно #саммит двадцатки
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