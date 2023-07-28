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Путин обсудил наращивание торгово-экономического сотрудничества с Эритреей
В руководстве России создана рабочая группа по наращиванию торгово-экономического сотрудничества с Эритреей. Об этом на встрече с лидером африканского государства Исайясом Афеворки заявил Президент России Владимир Путин. Детали беседы приводит пресс-служба Кремля.
«Очень рассчитываю, что наша сегодняшняя встреча и ваше сегодняшнее участие в общеафриканской дискуссии внесут — по её результатам, во всяком случае, — свой вклад в укрепление связей между Россией и Эритреей», — заявил Путин.
Напомним, что в мае этого года лидер Эритреи побывал в России с рабочим визитом и провел переговоры с Владимиром Путиным.
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