Путин обсудил наращивание торгово-экономического сотрудничества с Эритреей

Фото: kremlin.ru

В руководстве России создана рабочая группа по наращиванию торгово-экономического сотрудничества с Эритреей. Об этом на встрече с лидером африканского государства Исайясом Афеворки заявил Президент России Владимир Путин. Детали беседы приводит пресс-служба Кремля.

«Очень рассчитываю, что наша сегодняшняя встреча и ваше сегодняшнее участие в общеафриканской дискуссии внесут — по её результатам, во всяком случае, — свой вклад в укрепление связей между Россией и Эритреей», — заявил Путин.

Напомним, что в мае этого года лидер Эритреи побывал в России с рабочим визитом и провел переговоры с Владимиром Путиным.