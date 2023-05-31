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Политика 31 мая 2023 17:22

Путин пригласил Президента Эритреи на саммит «Россия — Африка»

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Президент России Владимир Путин пригласил своего эритрейского коллегу Исайяса Афеверки принять участие в саммите «Россия — Африка». Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«Как вы знаете, мы в этом году проводим второй саммит „Россия — Африка“. Уважаемый господин Президент, вы тоже приглашены на это мероприятие. Надеюсь, у вас такая возможность будет. Мы очень рады принять вас, уважаемый господин Президент, и вашу делегацию», — сказал глава российского государства на встрече с эритрейским лидером.

Путин также поздравил его с 30-летием независимости Эритреи, которое отмечалось недавно, 24 мая.

«Эта дата совпадает с датой установления дипломатических отношений между нашими странами. Позвольте вас с этим поздравить, поблагодарить вас за то, что за эти годы, за время вашего руководства страной отношения между нашими странами развиваются и укрепляются», — подчеркнул российский лидер.

Саммит и экономический форум «Россия — Африка» состоятся с 26 по 29 июля в Санкт-Петербурге.

#Владимир Путин #политика #саммит
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