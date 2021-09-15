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Ру Тат
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15 сентября 2021  13:30

Президенты России и Казахстана обсудили ситуацию в Афганистане

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Президенты России и Казахстана Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев обсудили сегодня в ходе телефонного разговора вопросы касательно ситуации в Афганистане. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

«В связи с предстоящими в Душанбе мероприятиями по линии Организации Договора о коллективной безопасности и Шанхайской организации сотрудничества обстоятельно обсуждена афганская проблематика», — говорится в сообщении пресс-службы.

Темы двусторонней повестки дня, в том числе совместное противодействие распространению Covid-19, также были рассмотрены во время разговора.

Как ранее сообщал «Татар-информ», Путин по причине соблюдения самоизоляции примет участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ и в заседании Совета глав государств — членов Шанхайской организации удаленно.

#афганистан #казахстан #владимир путин #телефонный разговор
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