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Путин обратился к россиянам с традиционным новогодним обращением на фоне Кремля
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Президент России Владимир Путин традиционно выступил с новогодним обращением на фоне Кремля. Первыми выступление увидели жители Камчатки и Чукотки, где разница с московским временем составляет плюс 9 часов.
Напомним, в прошлый раз, в конце 2022 года, глава государства обратился к россиянам из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону – российского лидера окружали участники спецоперации.
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