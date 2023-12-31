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Политика 31 декабря 2023 15:11

Путин обратился к россиянам с традиционным новогодним обращением на фоне Кремля

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Президент России Владимир Путин традиционно выступил с новогодним обращением на фоне Кремля. Первыми выступление увидели жители Камчатки и Чукотки, где разница с московским временем составляет плюс 9 часов.

Напомним, в прошлый раз, в конце 2022 года, глава государства обратился к россиянам из штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону – российского лидера окружали участники спецоперации.

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#Владимир Путин
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