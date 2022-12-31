Новогоднее поздравление Путина с 2023 годом оказалось самым продолжительным

Нынешнее новогоднее поздравление Президента России Владимира Путина с наступающим 2023 годом оказалось самым продолжительным среди подобных обращений главы государства. Оно длилось девять минут.

Президент РФ обратился к согражданам в окружении военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции на Украине.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заметил, что поздравление было записано главой государства во время посещения штаба Южного военного округа утром 31 декабря, отмечает РИА Новости.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в своем новогоднем обращении Владимир Путин пообещал помочь семьям погибших военных и заявил, что разделяет их боль.