Путин обратил внимание коллег из ООН на проблему смертности людей в ДТП

Высокая смертность в результате аварий на дорогах — это острая проблема, связанная с обеспечением транспортной безопасности, заявил Президент РФ Владимир Путин на Глобальной конференции ООН по устойчивому транспорту, передает пресс-служба Кремля.

Глава государства обратил внимание на то, что в ДТП ежегодно погибает более 1 млн человек, а еще десятки миллионов получают травмы.

Путин напомнил, что инициатива об обсуждении данной проблемы на конференции принадлежала российской стороне.

«Россия, напомню, была инициатором включения этой серьёзной темы в повестку дня ООН. И мы призываем все заинтересованные страны в следующем, 2022 году, активно участвовать в готовящемся по нашему предложению заседании высокого уровня Генассамблеи по безопасности дорожного движения», — сказал он.

Ранее российский лидер на встрече с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным заявил о том, что Правительство России, полиция и дорожные службы должны вместе приложить усилия для повышения безопасности движения на российских дорогах, о чем сообщало ИА «Татар-информ».