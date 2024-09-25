Путин: Обновленный нацпроект по поддержке экспорта стартует в будущем году

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» продлен до 2030 года, в обновленном виде он стартует в 2025-м. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Государственного совета РФ по вопросу развития экспорта, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам российского лидера, за время работы нацпроекта были созданы инструменты, в том числе в регионах, которые помогают отечественным компаниям поставлять продукцию за рубеж, позволили им пройти этап пандемии коронавируса, «а в последние два года (после начала специальной военной операции — прим. Т-и) — перенаправить товарные потоки на перспективные, растущие рынки».

«В ходе встреч с представителями деловых кругов, с предпринимателями неоднократно звучали предложения продлить нацпроект по поддержке экспорта, и мы договорились, что это будет сделано», — добавил Путин.

Основой для решений, мер и механизмов обновленного нацпроекта «должны стать достигнутые результаты в экспортной сфере, приоритеты экономического развития, которые стоят перед нашей страной, и, конечно, объективные глобальные тенденции», уточнил он.

Президент при этом заметил, что «для уверенного, долгосрочного развития внешнеэкономических связей необходимо повысить эффективность финансовой и информационной поддержки экспорта, активно создавать логистическую и транспортную инфраструктуру, а также площадки для производственной кооперации».

Путин также указал на принципиальную важность стимулирования «выхода российских компаний на рынки товаров с высокой добавленной стоимостью», увеличения «так называемого несырьевого неэнергетического экспорта, в том числе поставок товаров машиностроения, продуктов питания и так далее».

Участие в расширенном заседании президиума Государственного совета РФ принял в том числе и Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.