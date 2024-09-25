Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Путин заявил о росте вклада стран БРИКС в мировую экономику
Вклад стран БРИКС в мировую экономику уже превышает показатели государств «Большой семерки» и продолжает расти. Об этом заявил Президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Государственного совета РФ по вопросу развития экспорта.
«Уже сейчас вклад стран БРИКС в мировую экономику превышает долю так называемой „Большой семерки“ и продолжает расти. Тенденция нарастает, она не меняется», — заметил российский лидер (цитата по РИА Новости).
«[У] БРИКС, без учета новых членов этой организации, в 1992 году доля в мировом ВВП была 16,7%, у „Семерки“ было 30,5%... А в 2022 году у „Семерки“ 30,5%, а у БРИКС — 31,4%, а прогноз на 2028 год — 33,8%, а у „Семерки“ — 27,9%», — добавил он.
Кроме того, Путин выразил уверенность в том, что сейчас страны «глобального Юга» становятся лидерами мировой экономики.
«Выстраивается новая система отношений, где на лидирующие роли выходят государства так называемого „глобального Юга“ — динамично растущие страны, участники перспективных интеграционных объединений, таких как, например, БРИКС», — пояснил он.
Участие в расширенном заседании президиума Государственного совета РФ принимает в том числе и Раис Татарстана Рустам Минниханов, сообщает пресс-служба руководителя республики.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»