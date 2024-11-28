Путин об ударах по Киеву: «Сегодня в течение дня все возможно»

Владимир Путин

Фото: пресс-служба Кремля

Российская сторона всегда будет отвечать на удары по собственной территории, включая центры принятия решений в Киеве. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на брифинге по итогам визита в Казахстан.

Глава государства отметил, что такой ответ может последовать в самом скором времени.

«Прогноз такой: сегодня в течение дня все возможно», – сказал российский лидер, уточнив, что взял цитату из советского анекдота.

Ранее на саммите ОДКБ глава государства отметил, что центры принятия решений в украинской столице могут стать законными целями для нанесения ударов российскими ракетами «Орешник».

Он добавил, что Москва всегда будет отвечать на удары по собственной территории.