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Путин об ударах по Киеву: «Сегодня в течение дня все возможно»
Российская сторона всегда будет отвечать на удары по собственной территории, включая центры принятия решений в Киеве. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на брифинге по итогам визита в Казахстан.
Глава государства отметил, что такой ответ может последовать в самом скором времени.
«Прогноз такой: сегодня в течение дня все возможно», – сказал российский лидер, уточнив, что взял цитату из советского анекдота.
Ранее на саммите ОДКБ глава государства отметил, что центры принятия решений в украинской столице могут стать законными целями для нанесения ударов российскими ракетами «Орешник».
Он добавил, что Москва всегда будет отвечать на удары по собственной территории.
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