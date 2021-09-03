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3 сентября 2021  12:12

Путин об отношениях России и Украины: Ситуация абсолютно ненормальна и неестественна

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Президент России Владимир Путин, оценивая ситуацию вокруг России и Украины, заявил о неестественности и ненормальности сложившихся отношений. Об этом глава государства рассказал в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает РИА Новости.

«Считаю, что та ситуация, в которой мы сегодня находимся, является абсолютно ненормальной, неестественной», — заявил он.

Владимир Путин отметил, что надеется на улучшение в отношениях двух стран, «и чем раньше, тем лучше».

Ранее Киев заявил, подготовка к переговорам Владимира Путина и Владимира Зеленского ведется «на самом высоком» уровне.

#Путин Владимир #зеленский владимир #отношения россии и украины
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