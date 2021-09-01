Киев заявил о «самой высокой» подготовке к встрече Путина и Зеленского

Подготовка к переговорам Президента России Владимира Путина с украинским коллегой Владимиром Зеленским ведется на самом высоком уровне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на первого вице-премьера Украины Алексея Любченко.

«На самом высоком», — прокомментировал он.

Первый вице-премьер Украины не ответил, где именно состоится встреча, однако, как сообщает издание, «сделал отрицательный жест головой» на предположение о Москве. Затем на следующее уточнение о месте переговоров назвал Крым. Сроки проведения встречи Путина и Зеленского пока также неизвестны.