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СВО 19 декабря 2024 12:58

Путин об операции в Курской области: «Врага выбьют, по-другому быть не может»

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Российские военные прямо сейчас выбивают противника с территории Курской области. Однако о конкретной дате завершения операции говорить сейчас сложно, заявил Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Я сейчас не могу и не хочу называть конкретную дату, когда выбьют. Ребята воюют. Вот прямо сейчас идет бой. По-другому быть не может. Но вопрос о конкретной дате, извините, я сейчас просто не могу этого… Я представляю, я знаю, есть же планы, они мне докладываются на регулярной основе. Но просто вот сказать, вот к такому числу, так не делается», — сказал Путин.

По словам Президента, он отказался называть сроки в том числе и потому, что, услышав его, бойцы будут выполнять поставленную задачу, не считаясь с потерями.

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#Прямая линия Владимира Путина 2024 #Курская область #спецоперация
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