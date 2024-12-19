Путин об операции в Курской области: «Врага выбьют, по-другому быть не может»

Российские военные прямо сейчас выбивают противника с территории Курской области. Однако о конкретной дате завершения операции говорить сейчас сложно, заявил Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии.

«Я сейчас не могу и не хочу называть конкретную дату, когда выбьют. Ребята воюют. Вот прямо сейчас идет бой. По-другому быть не может. Но вопрос о конкретной дате, извините, я сейчас просто не могу этого… Я представляю, я знаю, есть же планы, они мне докладываются на регулярной основе. Но просто вот сказать, вот к такому числу, так не делается», — сказал Путин.

По словам Президента, он отказался называть сроки в том числе и потому, что, услышав его, бойцы будут выполнять поставленную задачу, не считаясь с потерями.