Путин об искусственном интеллекте: Одно могу сказать точно — бабушку не заменит нейросеть

Бабушку точно не заменит нейросеть, заверил россиян Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос восьмилетней девочки Арины, которая опасается за будущее в мире из-за стремительно развивающихся ИИ-технологий.

«Что касается развития искусственного интеллекта, предотвратить это невозможно. Значит, нужно это возглавить, сделать так, чтобы мы смогли стать лидерами в этом направлении. Можно также говорить о возможных ограничениях и самоограничениях, о договоренностях между лидерами этого направления, когда эта отрасль станет представлять угрозу», — сказал глава государства, проведя аналогии с ядерной бомбой.

Также Путину задали видео вопрос про цифрового двойника, глава государства в ответ заметил, что своим голосом может говорить только он сам. После вопроса от цифрового аватара Путин заметил, что это его «первый двойник».