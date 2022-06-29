Путин об Иране: Наши отношения носят стратегический характер

Отношения России и Ирана носят стратегический характер. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на встрече со своим иранским коллегой Сейедом Эбрахимом Раиси, прошедшей на полях Каспийского саммита в Ашхабаде, сообщает пресс-служба Кремля.

«Наши отношения носят действительно глубокий, стратегический характер. Мы в постоянном контакте по вопросам политического взаимодействия, вопросам безопасности, работаем в таких горячих точках, как Сирия», — отметил российский лидер.

В этом контексте Путин также напомнил, что в 2021 году товарооборот двух стран вырос на 81%, а за первые месяцы текущего, 2022 года — еще на 31%.

«Ничто не остановило развитие наших торгово-экономических связей, и ничто их не остановит. Наша воля заключается в том, что мы будем развивать наши двусторонние связи», — подчеркнул в свою очередь Президент Ирана.

При этом Раиси уверен, что опыт сотрудничества в Сирии и на других направлениях показывает, что РФ и ИРИ могут совершать такие «шаги, которые принесут пользу нашим двум странам, нашим народам, а также и региону в целом».

«Наш взгляд на Российскую Федерацию — стратегический, и я считаю, что этот стратегический взгляд в различных направлениях надо продвигать вперед», — резюмировал Президент Исламской Республики Иран.