Песков раскрыл автора послания Путина Федеральному собранию

Послание Президента России Владимира Путина Федеральному собранию займет около часа, сообщил официальный представитель кремля Дмитрий Песков. Также он заявил, что текст послания – это систематизированный документ, который является авторским материалом главы государства.

«Послание готовится большим количеством людей, так называемая болванка послания. Это и подразделения администрации, и правительство, профильные министерства и ведомства. Но в конечном виде послание является абсолютно авторским продуктом президента», – сказал Песков. (цитата по РИА Новости).

Песков подчеркнул, что послание Путина будут изучать во всем мире. Отвечая на вопрос журналистов он добавил, что визит Президента США Джо Байдена в Киев на содержание документа не повлияло, добавил представитель кремля.

Напомним, по планам оглашения послания Путина Федеральному собранию начнется в 12.00.