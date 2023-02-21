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Песков раскрыл автора послания Путина Федеральному собранию
Послание Президента России Владимира Путина Федеральному собранию займет около часа, сообщил официальный представитель кремля Дмитрий Песков. Также он заявил, что текст послания – это систематизированный документ, который является авторским материалом главы государства.
«Послание готовится большим количеством людей, так называемая болванка послания. Это и подразделения администрации, и правительство, профильные министерства и ведомства. Но в конечном виде послание является абсолютно авторским продуктом президента», – сказал Песков. (цитата по РИА Новости).
Песков подчеркнул, что послание Путина будут изучать во всем мире. Отвечая на вопрос журналистов он добавил, что визит Президента США Джо Байдена в Киев на содержание документа не повлияло, добавил представитель кремля.
Напомним, по планам оглашения послания Путина Федеральному собранию начнется в 12.00.
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