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Политика 19 декабря 2024 16:24

Путин не стал осуждать Байдена за помилование сына

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Ситуация с помилованием собственного сына Джо Байденом говорит о том, что он больше человек, нежели политик, и осуждать его за это не стоит. Таким мнением во время прямой линии поделился Президент России Владимир Путин.

«Джо Байден – политик. Всегда важно, чего больше: человека или политика. Благодаря этой ситуации мы поняли, что он все-таки больше человек. Я бы не стал его осуждать за это», - сказал глава государства.

Также в пример он привел несколько примеров из истории России, когда интересы государства многие лидеры ставили выше личных. Среди них решение Иосифа Сталина не обменивать своего сына Якова Джугашвили, попавшего в плен, на немецкого фельдмаршала Фридриха Паулюса.

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