Путин о представителях компаний и финансового сектора: Все всегда друг другом недовольны!

Российские банки, несмотря на то, что большинство из них оказались под санкциями, работают стабильно и устойчиво, обладают солидным запасом прочности и наращивают кредитование реального сектора. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «ВТБ: Россия зовет». Видео с места выступления главы государства было опубликовано в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.

«Я постоянно общаюсь и с представителями крупных компаний, и средних, и с представителями финансового сектора… Все всегда друг другом не довольны! Это всегда так, и, думаю, что везде», - подчеркнул Путин.

При этом, по словам российского лидера, цифры говорят о том, что решения принимаются.

«Жизнь идет, экономика развивается. И в целом результат получается», - подвел итог Президент России.

Ранее Путин заявлял, что экономика России по темпам роста опережает все ведущие страны Евросоюза.