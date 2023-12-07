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Путин о представителях компаний и финансового сектора: Все всегда друг другом недовольны!
Российские банки, несмотря на то, что большинство из них оказались под санкциями, работают стабильно и устойчиво, обладают солидным запасом прочности и наращивают кредитование реального сектора. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме «ВТБ: Россия зовет». Видео с места выступления главы государства было опубликовано в телеграм-канале журналиста Павла Зарубина.
«Я постоянно общаюсь и с представителями крупных компаний, и средних, и с представителями финансового сектора… Все всегда друг другом не довольны! Это всегда так, и, думаю, что везде», - подчеркнул Путин.
При этом, по словам российского лидера, цифры говорят о том, что решения принимаются.
«Жизнь идет, экономика развивается. И в целом результат получается», - подвел итог Президент России.
Ранее Путин заявлял, что экономика России по темпам роста опережает все ведущие страны Евросоюза.
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