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Экономика 7 декабря 2023 15:16

Путин: Экономика России по темпам роста опережает все ведущие страны Евросоюза

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Путин: Экономика России по темпам роста опережает все ведущие страны Евросоюза

Россия – крупнейшая экономика Европы и по темпам роста опережает все ведущие страны Евросоюза. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин на форуме «ВТБ: Россия зовет».

«При этом в структуре экономического роста России все большую долю занимают так назывемые “базовые, несырьевые отрасли”», - подчеркнул российский лидер.

Он добавил, что к подобным отраслям относятся обрабатывающие производства, транспорт, логистика, строительсво, информация, связь, жилищно-комунальное хозяйство (ЖКХ).

Ранее Путин заявлял, что ничто не может помешать развитию дружеских отношений России и Саудовской Аравии.

#Владимир Путин #социально-экономическое развитие #Россия #форум #втб
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