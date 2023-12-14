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Путин о поддержке россиянами СВО: у государства есть деньги, но людей не остановить
Свыше 10 млрд рублей пожертвований собрали россияне для закупки всего необходимого бойцам на СВО. Об этом во время прямого эфира рассказал Президент Российской Федерации Владимир Путин, отвечая на вопрос военкора первого канала Дмитрия Кулько.
«Конечно, государство может обойтись без этой поддержки, но остановить невозможно. Я от всего сердца хочу поблагодарить наших граждан, которые так неравнодушно и сердечно относятся к нуждам фронта, к нуждам наших ребят, которые сражаются за интересы России», — подчеркнул Путин.
Президент также отметил, что линия фронта на данный момент составляет почти 2 тыс. км, поэтому проблемы со своевременной поставкой боеприпасов, дронов и техники действительно могут возникать.
«Но и собственное производство растет. В том числе, закупается частным образом многое из-за границы. Государство, министерство обороны, промышленность активно работает в этом направлении», — заключил Владимир Путин.
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