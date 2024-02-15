Путин о панике среди лидеров Евросоюза из-за Трампа: Это их проблемы

Потенциальное возвращение Дональда Трампа на пост Президента США вызывает панику среди лидеров стран Евросоюза из-за того, что он является несистемным политиком, у которого есть свой взгляд на то, как Вашингтон должен развивать отношения с союзниками. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину сказал Президент Владимир Путин. Видео опубликовано в телеграм-канале корреспондента.

Глава государства напомнил, что Трамп хотел заставить европейцев поднять свои расходы на оборону или же платить США за то, что они их защищают.

«Ну, я не знаю, пускай они сами разбираются, это их проблемы. Наверное, с его точки зрения, есть в этом какая-то логика. С точки зрения европейцев, логики никакой нет, а они хотели бы, чтобы Соединённые Штаты и дальше безвозмездно осуществляли какие-то функции, которые сложились с момента образования НАТО. Это их дела», — отметил Путин.

Он также назвал Североатлантический альянс инструментом внешней политики Вашингтона.

«Я-то считаю, что НАТО вообще ни к чему уже, смысла никакого нет. Смысл только один — это инструмент внешней политики США. Но если США считают, что этот инструмент им не нужен, это их решение», — заключил Президент РФ.

Также журналист задал вопрос о том, кто из двух политиков — Дональд Трамп или нынешний Президент США Джо Байден — более выгоден для России, на что Путин ответил: «Байден».

«Он человек более опытный, он прогнозируемый», — объяснил он и добавил, что Россия в любом случае будет работать с любым лидером, которого выберет американский народ.