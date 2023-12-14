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Общество 14 декабря 2023 13:05

Путин о конфликте в секторе Газа: Нужно создать фундаментальные основы для мира

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Конфликт в Секторе Газа стал ужасающем событием для всего мира. Не зря в ООН назвали Палестину сейчас самым большим кладбищем детей в мире. Для установления мира необходимо найти фундаментальные основы. Об этом во время ежегодной прямой линии сообщил Президент страны Владимир Путин.

«Мы видим разницу между СВО и кризисом в Газе. Гибель тысяч детей и женщин, в Украине такого нет и близко. Россия, как и Турция, исходит из того, что должно быть принято решение ООН о создании Палестинского государства в столице в Восточном Иерусалиме. Нужно создать фундаментальные основы для установления израильско-палестинского мира», - сообщил он.

Глава государства пояснил, что бездействие со стороны ООН в этой ситуации вполне объяснимо. Согласно уставу, если против решения голосует хотя бы одно государство, то оно не принимается. Президент назвал этот механизм очень важным и побуждающим находить консенсусы представителям разных стран.

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